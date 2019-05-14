На дамбе в Удмуртии обнаружили тело мужчины

14 Май 10:41 2019-05-14T10:41:05+03:00

Тело нашли после того, как вода спала

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В районе городской дамбы в городе Глазов обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает портал «Город Глазов».

Предположительно тело обнаружили после того, как вода на дамбе спала. Также по информации портала мужчина утонул около недели назад.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU