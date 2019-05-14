2019-05-14T10:41:05+03:00
Происшествия

На дамбе в Удмуртии обнаружили тело мужчины

Тело нашли после того, как вода спала
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В районе городской дамбы в городе Глазов обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает портал «Город Глазов».

Предположительно тело обнаружили после того, как вода на дамбе спала. Также по информации портала мужчина утонул около недели назад.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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