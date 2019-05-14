С 13 по 16 мая по улице Нижней в Ижевске закрыто движение
В Ижевске по улице Нижней с 13 по 16 мая будет закрыто движение на участках между улицами 2-я и 3-я Подлесные. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».
- «Удмуртские коммунальные системы» будет выполнять работы по замене изношенного участка трубопровода тепломагистрали. Этот участок был включен в летнюю ремонтную программу УКС по результатам обследования, - сообщает пресс-служба.
Напомним, в начале марта 2019 года на этой трассе по улице Нижней был устранен крупный дефект с заменой девяти метров поврежденного трубопровода.
В связи с работами с 10:00 14 мая до 12:00 15 мая отключена горячая вода в домах и учреждениях близлежащих микрорайонов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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