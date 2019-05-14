С 15 мая в центральной части Ижевска начнутся гидравлические испытания

14 Май 12:26 2019-05-14T15:24:13+03:00

По 27 мая отключат горячую воду в некоторых домах

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В Ижевске с 15 по 27 мая пройдет третий этап гидравлических испытаний теплосетей Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

- Во время испытаний теплоноситель в трубопроводы будет подаваться под повышенным давлением. Диагностика позволит своевременно определить и отремонтировать трубопровод, - сообщает ведомство.

Так, горячую воду отключат в домах по адресам:

В. Сивкова, 111, 112, 150, 152, 158, 161, 173, 177;

Дерябина, 3а;

Интернациональный, 11, 15;

К. Либкнехта, 5а, 17, 19;

К. Маркса, 164, 171, 173, 177, 206, 208;

Красная, 105, 133, 144, 154, 156;

Красноармейская, 123, 125, 127, 134, 135а, 140, 142, 159, 164, 166, 168, 169, 171, 182; Красногеройская, 18;

Ленина, 8, 9, 11, 12;

М. Горького, 17, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 56, 56И, 56М, 57, 66, 68, 71, 73, 74а, 84, 90;

Пастухова, 11а, 82;

Пушкинская, 169, 169а, 171, 173, 175, 177, 187;

Свердлова, 4, 7, 22, 26;

Свободы, 82а, 120, 122, 124, 139, 167, 171, 171а, 173, 175, 184, 186, 188, 190, 200, 202;

Советская, 2, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 15а.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU