2019-05-14T15:30:14+03:00
Общество

Глава Ижевска рассказал о результатах исследования асфальта на улице Бабушкина

Там укладывали слой во время дождя
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Анастасия ЗахароваФото: Анастасия Захарова
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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о результатах исследования асфальта на улице Бабушкина. Напомним, что там приостанавливали работы из-за того, что подрядчик укладывал асфальт во время дождя.

- Пробы испытали в двух разных лабораториях, обе подтвердили соответствие уложенного асфальта нормативу. Сейчас подрядчик устраняет локальные замечания, выявленные при укладке нижнего, выравнивающего слоя. Снимать его оснований нет. Технадзоры будут пристально следить за состоянием асфальта в течение гарантийного срока – это 4 года. При малейших замечаниях подрядчик устранит их за свой счет, - написал Олег Бекмеметьев на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, что в России хотят официально разрешить укладывать асфальт в лужи. Конечно, при соблюдении некоторых условий. К чему это приведет и как сейчас продвигается ремонт дорог в Ижевске, рассказал председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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