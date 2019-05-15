Житель Удмуртии обвиняется в убийстве своего пасынка

15 Май 14:54 2019-05-15T16:04:03+03:00

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В Удмуртии окончено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Глазова, который обвиняется в убийстве своего пасынка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- В конце марта 2019 мужчина вместе со своим 45-летним пасынком выпивали у себя дома. В ходе празднования между мужчинами произошла ссора – мужчина высказался по поводу образа жизни пасынка и упрекнул его в отсутствии работы. Затем он 10 раз ударил его топором по голове и лицу, - сообщает ведомство.

В результате полученных травм мужчина скончался на месте. В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, проведены всевозможные экспертизы. Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU