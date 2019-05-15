Водитель ВАЗ в Удмуртии врезался в дерево

15 Май 16:06 2019-05-15T16:57:17+03:00

Предположительно он не справился с управлением

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В Удмуртии 14 мая на 15 км автодороги «Камбарка - Ершовка» водитель врезался в дерево. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- Мужчина, 52 года, водитель машины ВАЗ-2110, не справился с управлением и врезался в дерево на обочине дороги, - сообщает ведомство.

В результате ДТП мужчина получил травмы, его отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU