15 Май 14:14 2019-05-15T14:18:49+03:00

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Беспилотник ижевского производства ZALA AERO помог найти поджигателя в Армизонском районе Тюменской области. Как сообщает «Калашников Медиа», департамент лесного комплекса региона представил видео с БВС ZALA 421-16E, с помощью которого был выявлен и задержан нарушитель.

На кадрах видно, как водитель желтого автомобиля сначала останавливается около поля, а через минуту трава вспыхивает полосами огня. В целом сюжет длится больше 9 минут и за это время водитель успевает поджечь несколько участков. Ему грозит штраф.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="450" height="360" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/708828" frameborder="0"></iframe> Беспилотник ижевского производства помог поймать поджигателя в Тюменской области.Видео: "Калашников Медиа"

ИСТОЧНИК KP.RU