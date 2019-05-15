Беспилотник ижевского производства помог поймать поджигателя в Тюменской области
Беспилотник ижевского производства ZALA AERO помог найти поджигателя в Армизонском районе Тюменской области. Как сообщает «Калашников Медиа», департамент лесного комплекса региона представил видео с БВС ZALA 421-16E, с помощью которого был выявлен и задержан нарушитель.
На кадрах видно, как водитель желтого автомобиля сначала останавливается около поля, а через минуту трава вспыхивает полосами огня. В целом сюжет длится больше 9 минут и за это время водитель успевает поджечь несколько участков. Ему грозит штраф.
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Беспилотник ижевского производства помог поймать поджигателя в Тюменской области.Видео: "Калашников Медиа"
ИСТОЧНИК KP.RU
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