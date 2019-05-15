Собрали список дорог, которые будут ремонтировать в Удмуртии в 2019 году

15 Май 16:19 2019-05-15T16:19:44+03:00

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На дорогах регионального и межмуниципального значения начались ремонтные работы, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Для удобства водителей Госавтоинспекция опубликовала список дорог и сроки ремонтных работ. Планируется, что ремонтные работы завершатся в середине сентября.

Участки дорог, которые будут ремонтировать с мая по сентябрь 2019 года:

- с 31 мая по 15 июля на а/д «(Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области)-Гура-Зятцы» км 0+000 - км 33+700 в Сюмсинском районе, ремонтный участок км 11+300 – км 16+300;

- с 10 мая по 15 сентября на а/д «(Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области)-Копки-Уть-Сюмси» км 0+000 – км 38+800 в Селтинском районе, ремонтные участки км 9+260 – км 14+500, км 16+460 – км 17+700, км 18+200 – км 21+720;

- с 01 июля по 08 сентября на а/д «(Ува-Мушковай)-Тюлькино-Пушкари» км 1+750 – км 50+800 в Увинском районе, ремонтные участки км 27+900 – км 30+230, км 32+830 – км 35+500;

- с 09 июля по 21 августа на а/д «Якшур-Бодья-Красногорское» км 0+010 – км 48+355 в Якшур-Бодьинском районе, ремонтный участок км 33+948 – км 39+068;

- с 08 июля по 01 сентября на а/д «Старые Зятцы-Варавай-Кочиш» км 0+000 – км 17+000 в Якшур-Бодьинском районе, ремонтный участок км 12+000 – км 17+000;

- с 10 мая по 10 июня на а/д «Асановский совхоз-техникум-Черный Ключ» км 0+012 – км 11+317 в Алнашском районе, ремонтный участок км 10+017 – км 11+317;

- с 13 июня по 15 сентября на а/д «(Вавож-Кильмезь)-Старое Жуё» км 0+015 – км 31+111 в Вавожском районе, ремонтный участок км 11+450 – км 16+450;

- с 10 мая по 19 июня на а/д «(Ува-Вавож)-Лыстем» км 0+034 – км 10+015 в Вавожском районе, ремонтный участок км 0+035 – км 3+516;

- с 28 мая по 06 июля на а/д «Ожги-Новые Какси» км 0+000 – км4+300 в Вавожском районе, ремонтный участок км 0+780 – км 4+330;

- с 28 июня по 19 августа на а/д «Горняк-Русский Пычас» км 0+000 – км 28+000 в Можгинском районе, ремонтный участок км 10+560 – км 18+950;

- с 25 июня по 23 июля на а/д «Первомайский-Черепановка» км 0+000 – км 7+400 в Воткинском районе, ремонтный участок км 0+000 – км 3+800;

- с 30 июня по 13 июля на а/д «(Ижевск-Сарапул)-Сизёво» км 0+000 – км 2+750 в Завьяловском районе, ремонтный участок км 0+000 – км 2+750;

- с 29 июня по 03 августа на а/д «(Якшур-Бодья-Шаркан)-Сюрсовай» км 0+000 – км 18+200 в Шарканском районе, ремонтные участки км 10+000 – км 10+800, км 15+400 – км 17+000;

- с 22 июля по 07 сентября на а/д «Дебесы-Уйвай» км 0+000 – км 17+000 в Дебесском районе, ремонтный участок км 4+400 – км 10+400;

- с 10 мая по 30 июня на а/д «(Игра-Глазов)-Андрейшур» км 0+000 – км 26+100 в Балезинском районе, ремонтный участок км 16+000 – км 22+900;

- с 26 июня по 19 сентября на а/д «Балезино-Сергино» км 0+000 – км 75+000 в Балезинском районе, ремонтные участки км 45+000 – км 52+000, км 54+200 – км 63+200;

- с 14 мая по 14 июля на а/д «(Игра-Глазов-Андрейшур)-Военгур-Пибаньшур» км 0+000 – км 13+282 в Балезинском районе, ремонтный участок км 0+000 – км 13+282;

- с 13 июля по 18 сентября на а/д «Кез-Кулига-Карсовай» км 0+000 – км 50+750 в Кезском районе, ремонтные участки км 21+350 – км 29+350, км 34+350 – км 38+350;

- с 05 июля по 25 августа на а/д «Бурино-Чепца-Полом-Кез» км 18+400 – км 60+800 в Кезском районе, ремонтные участки км 41+750 – км 43+950, км 57+300 – км 60+100.

Напомним, в Ижевске также начались ремонтные работы. Список ремонтируемых участков можно посмотреть на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU