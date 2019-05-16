Под предлогом продажи автобуса у жителя Удмуртии было похищено более трех млн рублей

16 Май 09:42 2019-05-16T15:39:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии у предпринимателя под предлогом продажи автобуса похитили более трех миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В 2017 году на одном из сайтов в интернете мужчина нашел объявление о продаже автобуса в Европе. Мужчина договорился с автором объявления о покупке автобуса и его перевозке в Россию, был составлен договор. Предприниматель перечислил на счет мошенника два миллиона рублей, но автобус так и не был доставлен. Продавец сообщил, что при перевозке на территорию России возникли проблемы и необходимо перечислить еще 1,8 млн рублей. И даже после этого автобус не был доставлен, - сообщает ведомство.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Полицейские проводят следственные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Никакого воспитания! Группа молодых людей вымогала деньги у подростков. Какое наказание им грозит?

- В Ленинском районе Ижевска началось благоустройство «Тропы здоровья». Какие работы уже ведутся.

- Глава Удмуртии прокомментировал планы по реконструкции аэропорта.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU