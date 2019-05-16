В Ижевске машина врезалась в столб

16 Май 11:01 2019-05-16T13:08:18+03:00

Водитель не справился с управлением

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В Ижевске 15 мая по улице Новоажимова водитель врезался в столб. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- Водитель ВАЗ-2114, 28-летний молодой человек, не справился с управлением и врезался в световую опору, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель получил травмы, его отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU