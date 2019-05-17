Иван Амбражук, замминистра здравоохранения Удмуртии, покидает свой пост
Замминистра здравоохранения Удмуртии Иван Амбражук покидает свой пост. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения республики.
По информации пресс-службы Иван Амбражук уходит с должности в связи с приглашением на вышестоящую должность в другом регионе.
Напомним, должность замминистра здравоохранения Иван Амбражук занял в марте 2018 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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