2019-05-17T14:04:35+03:00
Спорт

В состав юниорской сборной России по биатлону вошли три спортсмена из Удмуртии

В том числе сестра Ульяны Кайшевой
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: instagram.com/kayshevavaФото: instagram.com/kayshevava
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Союз биатлонистов России утвердил и представил состав юниорской сборной России на предстоящие соревнования сезона 2019-2020 годов. Согласно спискам, представлять страну будут три спортсмена из Удмуртии.

В мужскую сборную вошли Александр Мяконький и Евгений Емерхонов. В женскую – сестра Ульяны Кайшевой – Анастасия. В копилке у Александра уже есть серебряная медаль юниорского чемпионата мира (2017 год). Евгений занимал первое место на первенстве России по биатлону (2019). А Анастасия стала третьей в гонке преследования на первенстве Европы (2019) и выигрывала спринт на юниорском Кубке IBU во Франции (2018).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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