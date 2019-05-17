2019-05-17T15:24:32+03:00
Происшествия

Мальчик из Ижевска сбежал после того, как его сбила машина

ДТП произошло 16 мая
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске 12-летний мальчик сбежал после того, как его сбила машина. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 54-летний водитель машины «Лада-Ларгус» сбил перебегавшего дорогу вне зоны пешеходного перехода 12-летнего мальчика. После ДТП мальчик сбежал, - сообщает ведомство.

Позже он все-таки обратился в больницу, так как получил травмы в результате происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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