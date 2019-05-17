2019-05-18T12:22:55+03:00
Спорт

Чемпионка мира Алина Загитова все-таки ответит за вождение без прав

Она каталась на машине, когда приезжала в Ижевск
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/alina_queen_of_iceФото: vk.com/alina_queen_of_ice
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Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова все-таки ответит за вождение без прав и за не пристегнутый ремень безопасности. Как стало «Комсомольской правде-Ижевск», материалы о нарушении направили в Ленинский район Ижевска для назначения штрафа.

- Сотрудники Госавтоинспекции по данному факту проводят проверку в рамках статьи 12.7. КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), по результатам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства, - сообщает пресс-службу МВД по Удмуртии.

Напомним, Алина Загитова каталась на машине, когда приехала в Ижевск на несколько дней.

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Несовершеннолетняя Алина Загитова управляет автомобилем в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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