Чемпионка мира Алина Загитова все-таки ответит за вождение без прав
Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова все-таки ответит за вождение без прав и за не пристегнутый ремень безопасности. Как стало «Комсомольской правде-Ижевск», материалы о нарушении направили в Ленинский район Ижевска для назначения штрафа.
- Сотрудники Госавтоинспекции по данному факту проводят проверку в рамках статьи 12.7. КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), по результатам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства, - сообщает пресс-службу МВД по Удмуртии.
Напомним, Алина Загитова каталась на машине, когда приехала в Ижевск на несколько дней.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Что подарили Алине Загитовой ее фанаты, когда чемпионка прилетела в Ижевск?
- Какая красавица! Алина Загитова продолжает выкладывать горячие фотографии с отдыха.
- В сети появилась самая добрая и милая история с участием Алины Загитовой.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Несовершеннолетняя Алина Загитова управляет автомобилем в Ижевске.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»