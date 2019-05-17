2019-05-17T15:50:29+03:00
Общество

19 мая в Ижевске перекроют несколько улиц

Общественный транспорт перенаправят
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
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В Ижевске 19 мая, в воскресенье, перекроют несколько улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В связи с проведением Всероссийского фестиваля-конкурса духовых и эстрадно-джазовых оркестров имени Г.И. Власова с 16:00 до 17:30 будет ограничено движение по ул. Пушкинская от ул. Красногеройская до ул. Кирова и по пер. Широкий на участке от ул. К. Маркса до ул. Пушкинская, - сообщает пресс-служба.

Также на период ограничения движение троллейбусов и автобусов с улицы Пушкинская и Советская будет перенаправлено на улицу Удмуртская и Ленина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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