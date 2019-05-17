Ижевчанину назначили наказание за изнасилование беременной женщины и 14-летней девочки

17 Май 15:52 2019-05-17T15:52:12+03:00

Он напал на потерпевших в ноябре 2017 года

Изменить размер текста: A A

В Ижевске назначили наказание 24-летнему мужчине, который обвинялся в изнасиловании беременной женщины и 14-летней девочки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.

- В ноябре 2017 года вечером в лесопосадке возле ТРЦ «Столица» напал на беременную женщину и 14-летнюю девочку. Сначала он угрожал им убийством, а после изнасиловал, - сообщает ведомство.

В ходе судебного разбирательства подсудимый не признал свою вину и даже выдвинул всевозможные алиби о нахождении его в момент преступления в других местах.

Эксперты медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского признали мужчину невменяемым, у него обнаружено психическое расстройство, которое лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

Суд назначил принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрической больнице.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Алина Загитова все-таки ответит за вождение без прав.

- Замминистра здравоохранения Удмуртии покидает свой пост.

- Мы выяснили, как знаменитый рэпер провел время под Можгой.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU