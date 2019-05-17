2019-05-17T15:52:12+03:00
Происшествия

Ижевчанину назначили наказание за изнасилование беременной женщины и 14-летней девочки

Он напал на потерпевших в ноябре 2017 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Depositphotos.comФото: Depositphotos.com
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В Ижевске назначили наказание 24-летнему мужчине, который обвинялся в изнасиловании беременной женщины и 14-летней девочки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.

- В ноябре 2017 года вечером в лесопосадке возле ТРЦ «Столица» напал на беременную женщину и 14-летнюю девочку. Сначала он угрожал им убийством, а после изнасиловал, - сообщает ведомство.

В ходе судебного разбирательства подсудимый не признал свою вину и даже выдвинул всевозможные алиби о нахождении его в момент преступления в других местах.

Эксперты медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского признали мужчину невменяемым, у него обнаружено психическое расстройство, которое лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

Суд назначил принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрической больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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