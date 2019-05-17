Ижевчанину назначили наказание за изнасилование беременной женщины и 14-летней девочки
В Ижевске назначили наказание 24-летнему мужчине, который обвинялся в изнасиловании беременной женщины и 14-летней девочки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.
- В ноябре 2017 года вечером в лесопосадке возле ТРЦ «Столица» напал на беременную женщину и 14-летнюю девочку. Сначала он угрожал им убийством, а после изнасиловал, - сообщает ведомство.
В ходе судебного разбирательства подсудимый не признал свою вину и даже выдвинул всевозможные алиби о нахождении его в момент преступления в других местах.
Эксперты медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского признали мужчину невменяемым, у него обнаружено психическое расстройство, которое лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.
Суд назначил принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрической больнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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