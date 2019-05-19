Фигуристка из Ижевска Алина Загитова поблагодарила фанатов за поздравления

19 Май 10:28 2019-05-19T10:28:24+03:00

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Алина Загитова поблагодарила фанатов за поздравления с днем рождения. Запись появилась в Instagram спортсменки.

-Спасибо всем за поздравления, мне очень приятно, - написала Алина.

Спортсменку также поздравили министерство спорта РФ, коллектив школы самбо-70 и хореограф Даниил Глейхенгауз.

-Happy birthday my muse. Где мы могли встретиться еще в твой день рождения, как не на льду. Новая показательная программа: Billie Eilish - bad guy*, - написал в своем Instafram тренер.

*С днем рождения, моя муза; Билли Айлиш - бэд гай

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ИСТОЧНИК KP.RU