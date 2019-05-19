Фигуристка из Ижевска Алина Загитова поблагодарила фанатов за поздравления
Алина Загитова поблагодарила фанатов за поздравления с днем рождения. Запись появилась в Instagram спортсменки.
-Спасибо всем за поздравления, мне очень приятно, - написала Алина.
Спортсменку также поздравили министерство спорта РФ, коллектив школы самбо-70 и хореограф Даниил Глейхенгауз.
-Happy birthday my muse. Где мы могли встретиться еще в твой день рождения, как не на льду. Новая показательная программа: Billie Eilish - bad guy*, - написал в своем Instafram тренер.
*С днем рождения, моя муза; Билли Айлиш - бэд гай
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ИСТОЧНИК KP.RU