2019-05-19T11:26:55+03:00
Общество

Троллейбусы в Ижевске перенаправят 19 мая

Расписание изменилось из-за парада духовых и джазовых оркестров
Анастасия Захарова
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троллейбусы перенаправят на улицу Удмуртскуютроллейбусы перенаправят на улицу УдмуртскуюФото: Архив КП
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19 мая с 16:00 до 17:30 ограничат движение по улице Пушкинской и переулку Широкому. Из-за этого перенаправили некоторые троллейбусные маршруты.

1 маршрут: улица Советская - улица Удмуртская - Воткинское шоссе - администрация Индустриального района - Дом печати.

4 маршрут: завод “Нефтемаш” - улица Орджоникидзе - улица Воровского - улица Удмуртская - улица Дзержинского - улица Ворошилова - Автозавод.

7 маршрут: Центр - улица Советская - улица Удмуртская - улица Дзержинского - улица Ворошилова - улица Труда.

Изменения в расписании связаны с парадом духовых и джазовых оркестров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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