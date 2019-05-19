Троллейбусы в Ижевске перенаправят 19 мая
19 мая с 16:00 до 17:30 ограничат движение по улице Пушкинской и переулку Широкому. Из-за этого перенаправили некоторые троллейбусные маршруты.
1 маршрут: улица Советская - улица Удмуртская - Воткинское шоссе - администрация Индустриального района - Дом печати.
4 маршрут: завод “Нефтемаш” - улица Орджоникидзе - улица Воровского - улица Удмуртская - улица Дзержинского - улица Ворошилова - Автозавод.
7 маршрут: Центр - улица Советская - улица Удмуртская - улица Дзержинского - улица Ворошилова - улица Труда.
Изменения в расписании связаны с парадом духовых и джазовых оркестров.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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