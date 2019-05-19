Камеры для фиксации нарушений появились в Ижевске

19 Май 12:28 2019-05-19T12:28:51+03:00

также модернизируют камеры на перекрестке Удмуртской и Кирова Фото: Архив КП

Их установили на перекрестке Удмуртской и Майской

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В Ижевске тестируют новые дорожные видеокамеры. Они будут фиксировать проезд на красный свет, превышение скорости и выезд за стоп-линию. Первые штрафы придут нарушителям в начале июня.

Камеры установили в рамках национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”.

-Установка комплексов автоматической фото-видеофиксации – одна из действенных мер по снижению аварийности и профилактике опасного поведения на дороге, - сообщают в пресс-службе проекта.

До конца года в рамках программы “Безопасные и качественные автомобильные дороги” установят еще шесть комплектов камер.

Согласно статистике управления ГИБДД МВД по УР, в прошлом году в Ижевске количество ДТП в местах установки камер снизилось на 12,2%, а количество пострадавших – на 21,1%. Данные сравнивали с 2017 годом.

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ИСТОЧНИК KP.RU