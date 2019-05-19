Камеры для фиксации нарушений появились в Ижевске
В Ижевске тестируют новые дорожные видеокамеры. Они будут фиксировать проезд на красный свет, превышение скорости и выезд за стоп-линию. Первые штрафы придут нарушителям в начале июня.
Камеры установили в рамках национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”.
-Установка комплексов автоматической фото-видеофиксации – одна из действенных мер по снижению аварийности и профилактике опасного поведения на дороге, - сообщают в пресс-службе проекта.
До конца года в рамках программы “Безопасные и качественные автомобильные дороги” установят еще шесть комплектов камер.
Согласно статистике управления ГИБДД МВД по УР, в прошлом году в Ижевске количество ДТП в местах установки камер снизилось на 12,2%, а количество пострадавших – на 21,1%. Данные сравнивали с 2017 годом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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