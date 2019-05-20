Ижевчанин занял второе место на Чемпионате России по кикбоксингу среди профессионалов
Ижевчанин Игорь Пестеров занял второе место на Чемпионате России по кикбоксингу среди профессионалов. Соревнования проходили во Владивостоке, 17 мая.
На первое место претендовали спортсмены из Ижевска и Уссурийска. Бой закончился досрочно, из пяти раундов состоялся всего один. Чемпионский пояс завоевал Александр Захаров, поблагодарив в свою очередь ижевчанина за решительность и согласие на бой, о котором Игорь Пестеров узнал за две недели.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- В Ижевске прошли соревнования по скейтбордингу. Результаты уже на сайте.
- Хорошие новости для любителей животных.
- Какие домашние животные живут у Алины Загитовой? Какое блюдо больше всего любит именитая фигуристка? Собрали для вас 17 интересных фактов к 17-летию чемпионки мира.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»