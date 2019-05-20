Ижевчанин занял второе место на Чемпионате России по кикбоксингу среди профессионалов

СЕГОДНЯ 06:55 2019-05-20T06:55:41+03:00

Спортсмен узнал о начале соревнований за две недели

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Ижевчанин Игорь Пестеров занял второе место на Чемпионате России по кикбоксингу среди профессионалов. Соревнования проходили во Владивостоке, 17 мая.

На первое место претендовали спортсмены из Ижевска и Уссурийска. Бой закончился досрочно, из пяти раундов состоялся всего один. Чемпионский пояс завоевал Александр Захаров, поблагодарив в свою очередь ижевчанина за решительность и согласие на бой, о котором Игорь Пестеров узнал за две недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU