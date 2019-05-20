Гидравлические испытания теплосетей начались в микрорайонах Буммаша в Ижевске

СЕГОДНЯ 08:57 2019-05-20T08:57:24+03:00

Горячей воды не будет с 20 мая по 2 июня

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В Ижевске в микрорайонах Буммаша начались гидравлические испытания теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

- С 20 мая по 2 июня компания «Удмуртские коммунальные системы» проводит 4 этап гидравлических испытаний магистральных теплосетей. Энергетики проверят на прочность участки трубопроводов, расположенных в микрорайонах Буммаша, - сообщает ведомство.

Адреса, где отключат горячую воду:

- Воткинское шоссе 2, 2а, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 12а,14, 16, 16а, 16б, 16в, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 57, 57б, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 72, 74а, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 90а, 90б, 92, 92а, 94, 96, 98, 100, 102, 102а, 104, 106, 108, 110, 110а, 110б, 112, 114, 116, 116а, 120, 122, 122а, 124, 124а, 126, 128, 128а, 130, 132, 132а, 136а, 138а, 138б, 140, 142, 144, 146, 148;

- Дзержинского 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 38, 38а, 39, 39а, 40, 41, 41а, 41б, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71а;

- Кунгурцева 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 33;

- Славянское шоссе 0/1.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

Напомним, адреса, где отключат горячую воду с 15 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU