Уголовное дело в отношении экс-руководителя «Спецгазавтотранс» вернули прокурору в Ижевске

20 Май 17:23 2019-05-20T17:23:30+03:00

Необходимо устранить препятствия для его рассмотрения судом

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В понедельник, 20 мая, Индустриальный суд Ижевска постановил вернуть уголовное дело в отношении Владимира Тумаева прокурору. Напомним, что экс-руководителя «Спецгазавтотранс» обвиняют в организации покушения на убийство.

Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, дело вернули прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Постановление еще не вступило в законную силу.

В уголовном деле речь идет о конфликте между Владимиром Тумаевым и его бизнес-партнером. В марте 2017 года на компаньона напали в подъезде дома. Дошло до стрельбы. Однако потерпевшему удалось выжить и было возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU