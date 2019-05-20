Уголовное дело в отношении экс-руководителя «Спецгазавтотранс» вернули прокурору в Ижевске
В понедельник, 20 мая, Индустриальный суд Ижевска постановил вернуть уголовное дело в отношении Владимира Тумаева прокурору. Напомним, что экс-руководителя «Спецгазавтотранс» обвиняют в организации покушения на убийство.
Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, дело вернули прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Постановление еще не вступило в законную силу.
В уголовном деле речь идет о конфликте между Владимиром Тумаевым и его бизнес-партнером. В марте 2017 года на компаньона напали в подъезде дома. Дошло до стрельбы. Однако потерпевшему удалось выжить и было возбуждено уголовное дело.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Шесть депутатов Удмуртии сложили свои полномочия. Поводом к этому послужила проверка прокуратуры.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»