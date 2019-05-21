В Ижевске огласили решение по антимонопольному делу о строительстве фан-зоны в парке им. Кирова

СЕГОДНЯ 08:49 2019-05-21T09:34:36+03:00

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В Ижевске 17 мая огласили резолютивную часть решения по антимонопольному делу о строительстве фан-зоны в парке имени Кирова. Касается это заключения антиконкурентного соглашения.

- Мы признали нарушение ст. 16 закона «О защите конкуренции». Мы на стадии антимонопольного дела не можем признать нарушения в части конкретных должностных лиц. Мы признаем нарушения в действиях управления благоустройства и транспорта в лице бывшего начальника Богданова, потому что он этим занимался, в действиях Летнего сада и «Ижевской строительной компании», т.е. подрядчика, ст. 16 - это заключение антиконкурентного соглашения между органом власти и хозяйствующим субъектом, цель которого была уход от проведения конкурентных процедур по выбору подрядчика по строительству фан-зоны, - прокомментировала ситуацию начальник отдела контроля закупок УФАС по Удмуртии Перевозчикова Ольга.

Также по словам Ольги Перевозчиковой, подрядчик и Летний сад обратились в отдел контроля закупок УФАС с заявлением в порядке примечания к КоАП, т.е. они сами согласились о наличии нарушения в их действиях. Поэтому в отношении Летнего сада и ИСК предписание не было выдано.

Управлению благоустройства и транспорта выдано предписание о недопустимости совершения действий, направленных на ограничение конкуренции. Соответственно, будут возбуждены административные дела о привлечении к ответственности Артема Богданова, должностных лиц Летнего сада и ИСК. Ведомство передаст материалы дела в правоохранительные органы, в МВД.

Напомним, по факту строительства фан-зоны в Ижевске УФАС завел дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU