2019-05-22T08:53:48+03:00
Общество

За первый квартал 2019 года жители Удмуртии потратили на алкоголь 4,5 млрд рублей

Эта сумма на 4,4% выше, чем за тот же период 2018 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии местные жители стали больше тратить на алкоголь. Об этом сообщают специалисты Удмуртстата.

За первый квартал 2019 года было потрачено 4,5 млрд рублей. Это на 4,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

В среднем житель Удмуртии тратит на алкоголь 986 рублей каждый месяц, этот показатель превышает средние месячные расходы на мясо (904 руб.), молочную продукцию (421 руб.), хлеб (417 руб.) и лекарства (343 руб).

Также за этот период было продано 601 тыс. декалитров алкоголя (водка, коньяк, вино) и 3,3 млн декалитров пива и пивных напитков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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