Прокуратура Удмуртии выявила незаконную вырубку леса
В Удмуртии после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
- После проведения работ по вырубке лесных насаждений в Завьяловском лесничестве по окончании сроков действия договоров аренды лесных участков, установлено, что часть деревьев вырублена не работниками леспромхоза. С ноября 2018 по май 2019 года неустановленными лицами было вырублено более 158 куб. м. леса, - сообщает ведомство.
Ущерб составил более 2 млн рублей. Материалы проверки природоохранная прокуратура направила в следственные органы.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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