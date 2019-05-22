2019-05-22T09:16:58+03:00
Происшествия

Прокуратура Удмуртии выявила незаконную вырубку леса

Ущерб составил более 2 млн рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

- После проведения работ по вырубке лесных насаждений в Завьяловском лесничестве по окончании сроков действия договоров аренды лесных участков, установлено, что часть деревьев вырублена не работниками леспромхоза. С ноября 2018 по май 2019 года неустановленными лицами было вырублено более 158 куб. м. леса, - сообщает ведомство.

Ущерб составил более 2 млн рублей. Материалы проверки природоохранная прокуратура направила в следственные органы.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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