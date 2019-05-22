Жители Ижевска смогут увидеть самый яркий искусственный спутник Земли
Жители Ижевска смогут невооруженным глазом увидеть самый яркий искусственный спутник Земли. Таким сообщением поделились на странице Ижевского радиозавода.
- С 21 по 29 мая траектория полета Международной космической станции будет проходить над территорией России. Также будет возможно даже сфотографировать спутник, - написано на странице в инстаграм.
График полета над Ижевском Фото: instagram.com/irz.russia
МКС движется в направлении с запада на восток. Ориентир для наблюдения — Луна. Станция будет пролетать выше Луны справа налево.
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МКС- КОСМОС.МКС- КОСМОС
ИСТОЧНИК KP.RU
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