Жители Ижевска смогут увидеть самый яркий искусственный спутник Земли

СЕГОДНЯ 09:40 2019-05-22T09:51:31+03:00

Полет пройдет с 21 по 29 мая

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Жители Ижевска смогут невооруженным глазом увидеть самый яркий искусственный спутник Земли. Таким сообщением поделились на странице Ижевского радиозавода.

- С 21 по 29 мая траектория полета Международной космической станции будет проходить над территорией России. Также будет возможно даже сфотографировать спутник, - написано на странице в инстаграм.

График полета над Ижевском Фото: instagram.com/irz.russia

МКС движется в направлении с запада на восток. Ориентир для наблюдения — Луна. Станция будет пролетать выше Луны справа налево.

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МКС- КОСМОС.МКС- КОСМОС

ИСТОЧНИК KP.RU