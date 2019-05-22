Последний звонок в Удмуртии пройдет без алкоголя

СЕГОДНЯ 10:19 2019-05-22T10:30:48+03:00

Продажу алкоголя в этот день ограничат

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В Удмуртии 25 мая ограничат продажу алкоголя. На основании регионального закона «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории республики».

25 мая все старшеклассники будут отмечать Последний звонок. Ограничение будет действовать с 10:00 25 мая до 10:00 26 мая.

Запрет распространяется на все торговые организации, занимающиеся розничной реализацией алкоголя. (Исключение составляют такие заведения, как рестораны, бары и кафе, осуществляющие реализацию алкоголя при оказании услуг общественного питания). Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива, в нестационарных торговых объектах.

Также продажу алкоголя в Удмуртии ограничат в День защиты детей – 1 июня, в День знаний – 1 сентября и во Всероссийский День трезвости – 11 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU