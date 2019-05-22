2019-05-22T10:52:00+03:00
Общество

Благоустройство лесопосадки около ТРК «Столица» в Ижевске начнется в 2020 году

Территория победила в голосовании жителей, как самая запущенная
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Дмитрий СолодянкинФото: Дмитрий Солодянкин
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В 2019 году будут разрабатывать проект благоустройства лесопосадки, которая находится около ТРК «Столица» в Ижевске. Как сообщил председатель городской думы Олег Гарин в эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+), эта территория набрала больше всего голосов жителей в 2018 году, как самая запущенная.

- Мы рассматривали ее в 2019 году, но там большой объем работ и нет проекта. Поэтому задача на этот год – сделать проект. В прошлом году его не было, потому как все ресурсы ушли на Центральную площадь. И в 2020 году приступим к благоустройству, - сообщил Олег Гарин.

Интересно, что подобная лесопосадка, которая есть на улице Оружейника Драгунова, набрала меньше голосов, но благоустраивать ее будут в этом году. По словам Олега Гарина, это связано с тем, что по площадке в Ленинском районе нет вопросов и проект готов.

Скверы на ул. Оружейника Драгунова, "Птичий" и "Рябиновый", а также общественное пространство им.М.Т. Калашникова будут сделаны в этом году в Ижевске

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ИСТОЧНИК KP.RU

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