2019-05-22T11:56:10+03:00
Происшествия

Под предлогом организации свадьбы 19-летняя мошенница похитила 100 тысяч рублей

Мошенница прожила с потерпевшим около месяца
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В Ижевске сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по городу задержали 19-летнюю мошенницу, которая подозревается к похищении денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Осенью 2018 года в социальной сети 40-летний потерпевший познакомился с 19-летней жительницей Сарапула. Спустя некоторое время пригласил ее в Ижевск в гости. Злоумышленница жила у мужчины около месяца в его квартире. После этого он предложил девушке выйти за него замуж, девушка согласилась. Далее под предлогом организации свадьбы она уехала, попросив перевести на ее счет 100 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

После получения денег девушка перестала выходить на связь. В января 2019 года потерпевший обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело, на данный момент девушка находится под подпиской о невыезде. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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