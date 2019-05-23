2019-05-23T08:54:13+03:00
Общество

На одном из участков улицы Пушкинской в Ижевске закроют движение

Движение закроют в связи со строительством теплотрассы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
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В Ижевске на одном из участков улицы Пушкинской перекроют движение. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На период с 20:00 24 мая до 05:00 27 мая будет полностью закрыт проезд транспорта по ул. Пушкинской на участке между улицами 10 лет Октября и Майской. «Удмуртские коммунальные системы» проведет работы по строительству новой теплотрассы, прокладываемой под автомобильной дорогой на ул. Пушкинская, - сообщает ведомство.

Для безопасности движения на данном участке будет организована временная схема расстановки дорожных знаков.

Автомобилисты и городской транспорт на период ограничения смогут объезжать с улицы Пушкинская на Удмуртскую.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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