На одном из участков улицы Пушкинской в Ижевске закроют движение
В Ижевске на одном из участков улицы Пушкинской перекроют движение. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- На период с 20:00 24 мая до 05:00 27 мая будет полностью закрыт проезд транспорта по ул. Пушкинской на участке между улицами 10 лет Октября и Майской. «Удмуртские коммунальные системы» проведет работы по строительству новой теплотрассы, прокладываемой под автомобильной дорогой на ул. Пушкинская, - сообщает ведомство.
Для безопасности движения на данном участке будет организована временная схема расстановки дорожных знаков.
Автомобилисты и городской транспорт на период ограничения смогут объезжать с улицы Пушкинская на Удмуртскую.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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