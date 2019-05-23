Служебная собака в уфимском аэропорту нашла у жителя Удмуртии незадекларированную валюту
В уфимском аэропорту служебная собака нашла у жителя Удмуртии незадекларированную валюту. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы ПФО.
- Пассажир вывозил в Баку 10 тысяч долларов, 100 тысяч рублей, 500 манат, что превысило разрешенную к вывозу норму, не подлежащую обязательному декларированию. Именно 100 тысяч рублей и 500 манат стали предметом правонарушения, - сообщает ведомство.
Мужчина заявил, что деньги не задекларировал, так как не знал таможенных правил. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф в размере от половину до двукратной незадекларированной суммы.
Сумма, превышающая норму, изъята и находится в камере хранения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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