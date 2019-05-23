2019-05-23T12:31:50+03:00
Происшествия

По факту гибели пяти человек при пожаре в Удмуртии следователи возбудили уголовное дело

Пожар произошел в ночь с 22 на 23 мая
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УдмуртииФото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
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В Удмуртии следственным отделом следственного управления СКР по республике возбуждено уголовное дело по факту пожара в доме в Ярском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

- В ночь с 22 на 23 мая в частном доме в селе Пудем Ярского района произошел пожар. После того, как пожар был ликвидирован, в доме обнаружены тела пяти человек. Удалось установить личность 35-летней женщины и 33-летнего мужчины, личности остальных устанавливаются. По предварительной информации компания злоупотребляла алкоголем, - сообщает ведомство.

Предположительно, пожар произошел из-за того, что нетрезвая компания курила в помещении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Назначены экспертизы, опрашиваются очевидцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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