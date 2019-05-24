2019-05-24T16:49:20+03:00
Политика

Председатель правительства Удмуртии заработал в два раза больше, чем в 2017 году

Он задекларировал 4,48 миллиона рублей, с учетом иных доходов
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Члены правительства Удмуртии отчитались о своих доходах и имуществе за 2018 год. Согласно документам, больший доход у председателя Ярослава Семенова. Он заработал 4,48 миллиона рублей (с учетом других доходов). И это почти в два раза больше, чем в 2017 году (2,21 млн. руб.). В его собственности указаны дачный земельный участок, жилой дом и доли в трех квартирах. Среди транспорта есть мотоцикл Kawasaki VN 1600 Nomad.

Министр здравоохранения республики Игорь Титов заработал чуть меньше – 3,34 миллиона рублей. Но это с учетом того, что он продал транспортное средство. В имуществе указаны шесть земельных участков (в одном доля) и автомобиль Toyota Land Cruiser.

На третьем месте – заместитель председателя правительства Анатолий Строков с доходом в 3,49 миллиона рублей. В его имуществе есть автомобиль KIA Sportage.

Кстати, ранее о своих доходах и имуществе отчитался глава Удмуртии Александр Бречалов и депутаты госсовета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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