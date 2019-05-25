Сколько заработал глава Ижевска в 2018 году

СЕГОДНЯ 11:32 2019-05-25T11:32:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, сколько заработал глава Ижевска Олег Бекмеметьев в 2018 году. На официальном сайте администрации города опубликовали декларации о доходах и имуществе. Судя по данным, заработок Олега Бекмеметьева составил 4 885 406,70 рублей (с учетом продажи автомобиля и дохода на предыдущей работе).

В собственности есть земельный участок, две квартиры (в одной ¼ доли), нежилое помещение, автомобиль Volkswagen Touareg. Супруга задекларировала доход в 1 335 452 рублей (с учетом продажи ½ доли квартиры).

Напомним, что ранее о доходах отчитался глава Удмуртии, председатель правительства и депутаты госсовета республики.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Кажется, вопрос с ливневками в Ижевске может сдвинуться с мертвой точки.

ИСТОЧНИК KP.RU