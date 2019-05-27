Ремонт дороги начался на улице Дзержинского в Ижевске
В Ижевске на улице Дзержинского начался ремонт участка дороги. Об этом сообщает специалисты дорожного предприятия «Ижевское».
- Рабочие занимаются заменой бордюров, ремонт будет проводится на участке протяженностью 1,4 км от улицы Владивостокская и до улицы 9 Января, - сообщает предприятие.
На участке предусмотрен ямочный ремонт, укладка выравнивающего слоя асфальта, подъем 40 колодцев, установка бордюрного камня и устройство верхнего слоя дорожного покрытия.
Напомним,"Комсомолка" собрала все участки дорог, где и в какое время будет ремонт этим летом в Ижевске.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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