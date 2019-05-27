Ремонт дороги начался на улице Дзержинского в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:47 2019-05-27T09:47:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске на улице Дзержинского начался ремонт участка дороги. Об этом сообщает специалисты дорожного предприятия «Ижевское».

- Рабочие занимаются заменой бордюров, ремонт будет проводится на участке протяженностью 1,4 км от улицы Владивостокская и до улицы 9 Января, - сообщает предприятие.

На участке предусмотрен ямочный ремонт, укладка выравнивающего слоя асфальта, подъем 40 колодцев, установка бордюрного камня и устройство верхнего слоя дорожного покрытия.

Напомним,"Комсомолка" собрала все участки дорог, где и в какое время будет ремонт этим летом в Ижевске.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Глава Удмуртии пообещал отремонтировать школьный стадион. Какую школу в выходные он посетил.

- В Ижевске на два дня отключат вещание телерадиопрограмм.

- Жителей Удмуртии предупреждают об усилении ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU