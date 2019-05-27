2019-05-27T15:51:22+03:00
Общество

Директора школы Ижевска атаковал коллектор

За сутки он позвонил на номер директора 294 раза
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: tele-set.netФото: tele-set.net
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В Ижевске директора одной из школ атаковал коллектор. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

- Директору школы позвонил мужчина с неизвестного номера, и начал выяснять информацию о работнике учреждения, затем пришло сообщение с оскорбительным текстом. После этого начал срабатывать автодозвон и менее чем за сутки на телефон директора поступило 294 звонка, - сообщает ведомство.

При этом, представившись сотрудником полиции позвонил в приемную директора и задавал те же вопросы о работнике, в ходе разговора не стеснялся в выражениях.

Сотрудниками УФССП России по Удмуртии возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования. Материалы направлены в прокуратуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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