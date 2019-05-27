Директора школы Ижевска атаковал коллектор
В Ижевске директора одной из школ атаковал коллектор. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.
- Директору школы позвонил мужчина с неизвестного номера, и начал выяснять информацию о работнике учреждения, затем пришло сообщение с оскорбительным текстом. После этого начал срабатывать автодозвон и менее чем за сутки на телефон директора поступило 294 звонка, - сообщает ведомство.
При этом, представившись сотрудником полиции позвонил в приемную директора и задавал те же вопросы о работнике, в ходе разговора не стеснялся в выражениях.
Сотрудниками УФССП России по Удмуртии возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования. Материалы направлены в прокуратуру.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Поздравляем! Паравелогонщики из Удмуртии победили на Чемпионате России.
- Настоящий герой! Житель Удмуртии спас тонущую девушку.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»