Ремонт дворов продолжается в Ижевске
В Ижевске продолжается ремонт дворов, работы проводятся на девяти объектах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- В некоторых дворах демонтируют старый асфальт, устраивают основание из щебня, устанавливают новые бордюры. Также ведется работа по разборке отслужившего покрытия и демонтажу бордюров, - сообщает ведомство.
Например, во дворе по улице Клубная, 77 установлены новые бортовые камни, подготовлено основание из щебня, подрядчик в ближайшее время приступит к асфальтированию.
На улице Баранова, 57 завершается установка новых бордюров. В планах – устройство основания из щебня и асфальтирование.
На ул. Лихвинцева, 52 завершена разборка старого дорожного покрытия, демонтированы старые бордюры. Идет установка нового бордюрного камня.
Напомним, «Комсомолка» выяснила, в каких еще дворах будет ремонт в 2019 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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