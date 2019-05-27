Ремонт дворов продолжается в Ижевске

СЕГОДНЯ 16:38 2019-05-27T19:10:38+03:00

На данный момент ремонт идет на девяти объектах

Изменить размер текста: A A

В Ижевске продолжается ремонт дворов, работы проводятся на девяти объектах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В некоторых дворах демонтируют старый асфальт, устраивают основание из щебня, устанавливают новые бордюры. Также ведется работа по разборке отслужившего покрытия и демонтажу бордюров, - сообщает ведомство.

Например, во дворе по улице Клубная, 77 установлены новые бортовые камни, подготовлено основание из щебня, подрядчик в ближайшее время приступит к асфальтированию.

На улице Баранова, 57 завершается установка новых бордюров. В планах – устройство основания из щебня и асфальтирование.

На ул. Лихвинцева, 52 завершена разборка старого дорожного покрытия, демонтированы старые бордюры. Идет установка нового бордюрного камня.

Напомним, «Комсомолка» выяснила, в каких еще дворах будет ремонт в 2019 году.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Многие не понаслышке знают, кто такие коллекторы. А вот директору одной из школы Ижевска очень не повезло...

- На что мы только не пойдем, чтобы заработать! Вот и ижевчанин решил подзаработать, а в итоге лишился своих сбережений.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU