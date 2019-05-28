Очевидцы: в Ижевске сгорели две машины
В Ижевске на улице Вадима Сивкова сгорели две легковые машины. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
- Минувшей ночью в районе улицы Вадима Сивкова горели машины, - написал один из пользователей.
Фото: vk.com/typical_izhev
По информации ГУ МЧС по Удмуртии сообщение о пожаре поступило в 02:30 28 мая. К тушению привлекались две пожарные машины и восемь человек личного состава.
Фото: vk.com/typical_izhev
На данный момент устанавливаются причины возгорания.
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В Ижевске загорелись две машины .
ИСТОЧНИК KP.RU
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