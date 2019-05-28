2019-05-28T14:57:17+03:00
Происшествия

На трассе Удмуртии перевернулся «Фольксваген»

ДТП произошло 27 мая
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии 27 мая на 227 км автодороги «Ижевск - Пермь» «М7 Волга» Якшур-Бодьинского района перевернулся автомобиль. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 53-летний водитель машины «Фольксваген транспортер» не справился с управлением и вылетел в кювет, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель и пассажир машины, 53-летний мужчина, получили травмы, их отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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