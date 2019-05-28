На трассе Удмуртии перевернулся «Фольксваген»
В Удмуртии 27 мая на 227 км автодороги «Ижевск - Пермь» «М7 Волга» Якшур-Бодьинского района перевернулся автомобиль. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 53-летний водитель машины «Фольксваген транспортер» не справился с управлением и вылетел в кювет, - сообщает ведомство.
В результате ДТП водитель и пассажир машины, 53-летний мужчина, получили травмы, их отвезли в больницу.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Многие жители Удмуртии ждали этого момента, и вот он настал! Чтобы оформить визу, больше не нужно будет ехать в соседние республики. Что придумали власти.
- Сбылась еще одна мечта чемпионки мира по фигурному катанию Алины Загитовой.
- Удмуртия получила первую часть денег на переселение из ветхого жилья. Какая сумма пришла и сколько еще осталось.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».м
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»