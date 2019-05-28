По факту поджога двух автомобилей в Ижевске возбудили уголовное дело
В Ижевске 28 мая ночью сгорели припаркованные автомобили. Информация была передана в дежурную часть УМВД России по городу.
- Огнем было охвачено четыре автомобиля, пожар оперативно локализован и потушен. По данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
На данный момент устанавливается сумма ущерба. Ведется расследование.
МВД по Удмуртии обращается к гражданам: если вы владеете значимой информацией, которая может способствовать оперативному раскрытию преступления, позвоните в дежурную часть по телефону 02 (со всех мобильных – 102).
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В Ижевске загорелись две машины .
ИСТОЧНИК KP.RU
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