По факту поджога двух автомобилей в Ижевске возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:13 2019-05-28T15:00:28+03:00

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В Ижевске 28 мая ночью сгорели припаркованные автомобили. Информация была передана в дежурную часть УМВД России по городу.

- Огнем было охвачено четыре автомобиля, пожар оперативно локализован и потушен. По данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

На данный момент устанавливается сумма ущерба. Ведется расследование.

МВД по Удмуртии обращается к гражданам: если вы владеете значимой информацией, которая может способствовать оперативному раскрытию преступления, позвоните в дежурную часть по телефону 02 (со всех мобильных – 102).

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В Ижевске загорелись две машины .

ИСТОЧНИК KP.RU