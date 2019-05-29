2019-05-29T16:05:15+03:00
Происшествия

Полицейские в Ижевске задержали человека с четырьмя килограммами гашиша

Молодой человек приехал из Краснодарского края
Анастасия Захарова
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Квартиру молодого человека обыскали кинологиКвартиру молодого человека обыскали кинологиФото: Архив КП
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В Ижевске задержали молодого человека 25 лет. В его автомобиле обнаружили почти четыре килограмма гашиша, а в квартире – 45 грамм амфетамина и 250 таблеток с запрещенными веществами. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Молодой человек приехал в Удмуртию из Краснодарского края с целью незаконного сбыта наркотиков. Он покупал запрещенные вещества в интернете, фасовал в квартире и сбывал через тайники.

Следственная часть следственного управления МВД по УР возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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