Некоторые участки в Ижевске перекроют 1 июня

СЕГОДНЯ 16:48 2019-05-31T16:48:16+03:00

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В Ижевске перекроют несколько участков дорог из-за Легкоатлетического пробега. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- С 10:50 до окончания мероприятия временно ограничат движение по улице Чайковского, Шабердинскому тракту, улице Шевченко и дороге в мкр «Н. Парники», - сообщает ведомство.

Около 200 школьников пробегут дистанцию в пять километров, на финише участников ждут игры призы и мороженое.

Старт в 11:00 у проходной Завода ячеистого бетона (улица Чайковского, 69а).

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ИСТОЧНИК KP.RU