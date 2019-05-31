Некоторые участки в Ижевске перекроют 1 июня
В Ижевске перекроют несколько участков дорог из-за Легкоатлетического пробега. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- С 10:50 до окончания мероприятия временно ограничат движение по улице Чайковского, Шабердинскому тракту, улице Шевченко и дороге в мкр «Н. Парники», - сообщает ведомство.
Около 200 школьников пробегут дистанцию в пять километров, на финише участников ждут игры призы и мороженое.
Старт в 11:00 у проходной Завода ячеистого бетона (улица Чайковского, 69а).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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