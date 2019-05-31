На калане «Россия 1» показали расследование про трагедию в Ижевске

СЕГОДНЯ 17:44 2019-05-31T17:44:59+03:00

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На канале «Россия 1» рассказали о трагедии в Ижевске. Журналисты провели расследование, что из этого вышло можно посмотреть на видео.

Напомним, мужчина мечтал помогать внукам, а потонул в долгах. Ижевчанин проработал в сетевом маркетинге три месяца, а потом его нашли мертвым.

Также в программе рассказали об еще одной жертве сетевого маркетинга.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Удмуртия попала в очень сомнительный рейтинг.

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Андрей Малахов. Прямой эфир 31.05.2019 TIENS мошенники трагедия в Ижевске #секта...РЕКЛАМА: НОВИНКА - ПОРОШКОВАЯ ВОДКА - sukhoi.alkogol@yandex.ru порошковый алкоголь

ИСТОЧНИК KP.RU