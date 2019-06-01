Улицы Майскую и Фронтовую ремонтируют в Ижевске

СЕГОДНЯ 08:28 2019-06-01T08:28:46+03:00

Они вошли в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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В Ижевске продолжается ремонт по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик вышел на Майскую и Фронтовую. Об этом сообщает администрация города Ижевска.

На Фронтовой демонтировали изношенное покрытие и устанавливают бортовой камень. Потом на дорогу уложат слой щебеночно-мастичного асфальтобетона. Всего на этой улице отремонтируют 0,3 км дороги. Также рядом с Фронтовой сделают тротуар.

На Майской отремонтируют участок длиной 1,3 км. Сейчас здесь фрезеруют старое покрытие. Здесь тоже отремонтируют тротуар . На Майской положат два слоя асфальта, верхний из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

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ИСТОЧНИК KP.RU