Улицы Майскую и Фронтовую ремонтируют в Ижевске
В Ижевске продолжается ремонт по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик вышел на Майскую и Фронтовую. Об этом сообщает администрация города Ижевска.
На Фронтовой демонтировали изношенное покрытие и устанавливают бортовой камень. Потом на дорогу уложат слой щебеночно-мастичного асфальтобетона. Всего на этой улице отремонтируют 0,3 км дороги. Также рядом с Фронтовой сделают тротуар.
На Майской отремонтируют участок длиной 1,3 км. Сейчас здесь фрезеруют старое покрытие. Здесь тоже отремонтируют тротуар . На Майской положат два слоя асфальта, верхний из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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