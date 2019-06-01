Дорожную разметку начали наносить в Ижевске

СЕГОДНЯ 10:25 2019-06-01T10:25:56+03:00

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31 мая в Ижевске начали наносить дорожную разметку. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице «Вконтакте».

-В пятницу началось нанесение линейной разметки. Напоминаю, промедление связано с тем, что подрядчик не рассчитал свои силы и вовремя на работы не вышел. Сейчас с ним судимся. Сегодня заключён новый контракт. До Дня города в центральном квадрате планируем отрисовать линейную, а пешеходные переходы к празднику должны быть сделаны в полном объеме, - написал глава города.

Напомним, аукцион по нанесению разметки выиграли две компании: из Глазова и из Оренбурга. Компания из Оренбурга немного задержалась с нанесением разметки из-за дождей, но в администрации города ей довольны. Компания из Глазова не вышла на работы и не нанесла линейную разметку. Договор с ней расторгли в одностороннем порядке. В результате провели еще один аукцион, и теперь линейную разметку наносит другая компания.

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ИСТОЧНИК KP.RU