Два человека погибли в ДТП в Удмуртии

СЕГОДНЯ 11:21 2019-06-01T11:21:50+03:00

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1 июня около 6:20 утра два человека погибли в ДТП на Можгинском тракте. Как сообщают в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, водитель автомобиля БМВ X6M не справился с управлением. Автомобиль вынесло на встречную полосу. Там машина столкнулась с ВАЗ 21214.

В результате погибли водитель и пассажир автомобиля ВАЗ. Это были мужчина и женщина около 70 лет. Водитель БМВ был трезвым. Его доставили в больницу.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

-Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 5 статьи 264 УК РФ. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до семи лет, - прокомментировал начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртской республике подполковник полиции Вениамин Вычужанин.

Во время ДТП шел обильный дождь. Трагедия произошла в Завьяловском районе у деревни Большая Венья.

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ИСТОЧНИК KP.RU