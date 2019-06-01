Два человека погибли в ДТП в Удмуртии
1 июня около 6:20 утра два человека погибли в ДТП на Можгинском тракте. Как сообщают в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, водитель автомобиля БМВ X6M не справился с управлением. Автомобиль вынесло на встречную полосу. Там машина столкнулась с ВАЗ 21214.
В результате погибли водитель и пассажир автомобиля ВАЗ. Это были мужчина и женщина около 70 лет. Водитель БМВ был трезвым. Его доставили в больницу.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
-Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 5 статьи 264 УК РФ. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до семи лет, - прокомментировал начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртской республике подполковник полиции Вениамин Вычужанин.
Во время ДТП шел обильный дождь. Трагедия произошла в Завьяловском районе у деревни Большая Венья.
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ИСТОЧНИК KP.RU