Разрисованные коровы украсили Ижевск

СЕГОДНЯ 12:25 2019-06-01T12:25:51+03:00

На коровах нарисован орнамент, арбузы и поцелуи

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В Летнем саду Ижевска снова появились разрисованные коровы. Их можно увидеть на аллее фудкортов. Об этом сообщает PR-служба парков Ижевска.

На коровах нарисованы орнамент, арбузы, трава и даже поцелуи. Пользователи соцсетей очень рады коровкам.

-Ну наконец-то! Мы по буренкам уже соскучиилсь! - написала Елена Крекнина.

Фото: Парки Ижевска

Фото: Парки Ижевска

Фото: парки Ижевска

Напомним, недавно в парках Ижевска появились новые аттракционы и мы даже испытали их на себе.

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ИСТОЧНИК KP.RU