Разрисованные коровы украсили Ижевск
На коровах нарисован орнамент, арбузы и поцелуи
Фото: Парки Ижевска
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В Летнем саду Ижевска снова появились разрисованные коровы. Их можно увидеть на аллее фудкортов. Об этом сообщает PR-служба парков Ижевска.
На коровах нарисованы орнамент, арбузы, трава и даже поцелуи. Пользователи соцсетей очень рады коровкам.
-Ну наконец-то! Мы по буренкам уже соскучиилсь! - написала Елена Крекнина.
Фото: Парки Ижевска
Фото: Парки Ижевска
Фото: парки Ижевска
Напомним, недавно в парках Ижевска появились новые аттракционы и мы даже испытали их на себе.
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ИСТОЧНИК KP.RU