Летом в Ижевске трижды скосят траву
В Ижевске на косьбу травы летом потратят около 16 миллионов рублей. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.
-- Мы заключили контракт на 3 миллиона 806 тысяч квадратных метров на общую сумму порядка 16 миллионов рублей. В результате аукциона она снизилась. Начальная цена была 20 миллионов рублей. Сейчас мы составили график работы по всем газонам, - рассказал Олег Бекмеметьев.
В первую очередь траву скосят там, где это необходимо в эстетических соображениях. Далее работы проведут в местах, где это нужно для безопасности. Речь идет о пешеходных переходах. Всего за лето траву скосят трижды.
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ИСТОЧНИК KP.RU