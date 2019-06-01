В Удмуртии вынесли приговор мужчине, который склонял подростков к употреблению наркотиков

СЕГОДНЯ 17:12 2019-06-01T17:12:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии приговорили к 10 годам колонии строгого режима мужчину, который предлагал подросткам марихуану. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Удмуртии.

Следствие установило, что в 2018 году 31-летний мужчина предлагал трем подросткам 13-15 лет употребить марихуану. Также обвиняемый неоднократно распивал спиртное с одной из потерпевших.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических) и ч.1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий). Свою вину обвиняемый не признал. Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Два человека погибли в ДТП в Удмуртии

На канале «Россия-1» показали расследование про трагедию в Ижевске Мужчину из Удмуртии, имеющего долг по налогам 3 млн рублей, будут судить

ИСТОЧНИК KP.RU