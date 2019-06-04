В одном из банков Ижевска нашли фальшивую 2000 купюру

СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-04T10:55:50+03:00

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В Ижевске в одном из банков обнаружили фальшивую 2000 купюру. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- При пересчете денег обнаружена 2000 купюра с признаками подделки. Ее направили на исследование в экспертно-криминалистический центр. Установлено, что в банк купюра поступила из кафе ТЦ, - сообщает ведомство.

На данный момент возбуждено уголовное дело, полицейские проводят мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

МВД по Удмуртии напоминает: ни в коем случае не пытайтесь сбыть купюру, которая вызвала у Вас подозрение. Помните, что за изготовление, хранение, перевозку и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU